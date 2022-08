La Stampa: “Toro, lavori ancora in corso: il primo mattone è Ilkhan”

L'ormai vicinissimo innesto di Ilkhan è un inizio, ma al Torino servono ancora tasselli per consegnare al tecnico Juric una rosa all'altezza delle aspettative, come si può leggere sull'edizione odierna de La Stampa: "Che stress, l’estate granata, che per ora, senza ingressi in grado di ricucire le ferite, è praticamente al punto di partenza, ma con meno di un mese a disposizione per rimediare. Una situazione che non si immaginava neanche la società, aggravata dall’improvviso stop per Miranchuk, il trequartista russo che l’Atalanta ha bloccato con le valigie in mano rimangiandosi la parola: per ora".