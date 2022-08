La Stampa: “Toro-Lazio, fasi difensive (quasi) perfette”

La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, analizza così la partita terminata a reti bianche tra Torino e Lazio: "Se la fase difensiva di chi sta in campo è (quasi) perfetta, il verdetto fa fatica ad allontanarsi dallo 0-0. Perfetto è stato il Toro nel cancellare dal campo il gioco della Lazio per un’ora e perfetti sono stati i ragazzi di Maurizio Sarri a far perdere la bussola ai granata una volta arrivati dalle parti dell’area di rigore. Al Grande Torino finisce, così, con un punto a testa e due allenatori che rientrano alle rispettive basi soddisfatti. Un dato però fa riflettere: nell’intera fatica granata c’è spazio per una sola conclusione verso Provedel, quella di Sanabria dopo dieci minuti". Nelle pagelle della partita, La Stampa premia Djidji, Ricci e Rodriguez con un 7, mentre boccia Singo e Vlasic: un 5 la loro valutazione.