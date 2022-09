La Stampa: “Toro-Lecce: è sfida tra le rose più giovani in Serie A”

"Toro-Lecce mette di fronte le due rose più giovani dell’intera compagnia, 23,4 contro 24,2 l’età media a favore dei salentini - esordisce nell'edizione odierna il quotidiano La Stampa - La carta verde non dà punti, ma certifica la volontà di intraprendere una strada che guarda al futuro". I salentini non sono avversari da sottovalutare, vincere "aumenterebbe autostima e credibilità" dando uno slancio ai granata. Ma, "Lecce evoca brutti ricordi e tutti condensati in pochi mesi, quelli a guida Mazzarri II: all’andata, nel settembre di tre anni fa, il Toro perse in casa dopo aver vinto le prime due sfide di stagione, con Sassuolo e Atalanta, al ritorno, nel febbraio del 2020, il poker incassato dai granata in Salento significò rivoluzione e cambio in panchina".