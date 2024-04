La Stampa: “Toro, l’Europa in otto partite”

L'edizione odierna del quotidiano piemontese si è focalizzata sul sogno europeo dei granata. "Toro, l'Europa in otto partite: l'impresa è già riuscita 10 anni fa" è il titolo proposto quest'oggi da La Stampa in edicola. La strada da compiere per raggiungere questo traguardo non è di certo semplice, ma il quotidiano racconta che i granata riuscirono a compiere un'impresa simile ben dieci anni fa, ai tempi di Cerci, Immobile e Vives. "I granata vogliono replicare il rush finale del 2014 quando totalizzarono 18 punti sui 24 disponibili." si legge sull'edizione locale del quotidiano torinese.