La Stampa: “Toro, l’obiettivo è riportare i tifosi al Grande Torino”

Tra obiettivi di mercato e della prossima stagione, il Torino deve fare i conti anche con i suoi tifosi: per la prossima stagione 2023/2024, il club granata deve riuscire a riportarli allo stadio. "Il popolo granata continua la sua disaffezione nei confronti della gestione del patron Cairo - scrive La Stampa. Stavolta la cura Juric, che ha permesso al Toro di chiudere al 10° posto gli ultimi due campionati e fatto riscoprire un po’ di orgoglio, non è servita per ripopolare il Grande Torino, come testimoniano numeri da bassa classifica: 13° per numero di spettatori con una media di 19.500 e 5.946 abbonati, il dato più basso da quando al comando c’è l’imprenditore di origini alessandrine". Da domani, 26 giugno, il Torino darà inizio alla campagna abbonamenti per la nuova stagione: così il club granata richiama i suoi tifosi, sperando di riconquistarlo.