La Stampa: “Toro, l’ultima sfida di Zapata è entrare nella storia dei bomber”

L'edizione odierna del quotidiano si focalizza sulla presentazione di Duvan Zapata avvenuta ieri. Il giocatore ha parlato ai microfoni ed ha risposto alle domande dei giornalisti. A seguire le parole del quotidiano: "A Zapata le sfide sono sempre piaciute e le ha vinte praticamente tutte. A suon di gol: 156 in carriera di cui 109 in Serie A. Sono quelli che adesso gli chiedono Juric e una piazza che ha ancora negli occhi i 100 centri di Belotti. Ma il Gallo era all’inizio della carriera, l’ex dell’Atalanta invece è arrivato nella piena maturità, in un momento in cui a 32 anni si può ancora «tornare giovani»"