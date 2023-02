La Stampa: “Toro, manca la conclusione lì davanti”

Una grande partita, quella del Torino a San Siro, per la prima parte di gara: poi il Toro si è spento, senza riuscire a dare seguito alle tante opportunità da gol che gli si erano presentate. E così, ci pensa Giroud: con un colpo di testa regala la gioia ai tifosi rossoneri, mentre i granata rimangono un po' delusi. Ma le mancanze del Toro arrivano soprattutto dall'attacco: "Il copione dice Toro, le occasioni anche: ad ogni ripartenza c’è la sensazione che Vlasic e soci possano arrivare al traguardo. Sanabria tira tre volte in un tempo, l’ultima ne mette in evidenza la poca confidenza con il ruolo di prima punta", scrive La Stampa. Non è la prestazione a deludere, ma il non essere in grado di concludere: il tecnico granata è soddisfatto, e lo è anche per i giovani Adopo e Gineitis che ha schierato dal 1'. I due ex Primavera hanno buone capacità, e con l'allenatore granata possono migliorare.