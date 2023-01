La Stampa: “Toro, occhi su Baniya per la difesa”

Le priorità sul mercato sono e restano altre, ma il Torino sta lavorando anche per rinforzare la difesa in vista di un futuro in cui andrà valutata la posizione di Djidji (in scadenza a giugno 2023), quella di Rodriguez (interesse del Besiktas) e quella di Schuurs, per il quale potrebbe partire in estate un'asta internazionale. Così Vagnati starebbe sondando diversi giocatori, come Hien del Verona, ma anche Viti del Nizza e Baniya del Karagumruk di Andrea Pirlo. Queste le parole de La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano su questo tema: "L’obiettivo del Torino è cautelarsi dalle 2/3 partenze previste dall’addio certo di Djidji, arrivato alla fine del suo rapporto di lavoro e da quella probabile di Rodriguez, che tra qualche mese entrerà nell’ultimo anno granata: lo svizzero potrebbe finire al Besiktas. La variabile delle strategie granata resta Schuurs: in caso di offerte irrinunciabili sarà addio. La soluzione può arrivare dalla Turchia, dove nel Karagumruk si sta mettendo in mostra Rayyan Baniya. Una scommessa, comunque, alla quale andrebbe affiancato un innesto più rodato. Può arrivare da Verona assieme a Ilic, oppure pronto per il prossimo campionato: è lo svedese Hien, che può essere un’alternativa anche a Djidji. Chi, invece, sarebbe un po’ da rilanciare è Mattia Viti, uno dei migliori prodotti dell’Empoli finito al Nizza per 15 milioni. Il 2002 è finito già ai margini del progetto e può tornare in Serie A".