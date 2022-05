La Stampa: “Toro, per il post-Brekalo idea Solomon”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo l'idea Dovbyk del Dnipro, nel mirino del direttore sportivo Vagnati arriva un altro nome dal campionato ucraino: Manor Solomon, classe 1999, trequartista dello Shakhtar. Nella sua carriera, seppur giovane, Solomon ha già totalizzato 30 presenze con il club ucraino, di cui 19 in competizioni europee come la Champions League. "Se Dovbyk, almeno per fisico e caratteristiche tecniche può essere considerato il dopo Belotti, o anche il suo vice - scrive La Stampa - Solomon pare avere ancora più le carte in regola per sostituire e non far rimpiangere Brekalo. Attaccante esterno ambidestro, può essere utilizzato su entrambi i lati, anche se lui preferisce partire da sinistra". Il Torino sembra essere molto interessato al giocatore, e per questo c'è già una trattativa in corso tra i club. Il progetto Juric continua, e sembra andare a gonfie vele.