La Stampa: “Toro, per un posto in Europa serve il dodicesimo uomo”

Per puntare all'Europa, il Torino ha anche bisogno dei suoi tifosi. E' questo il tema centrale dedicato alla società granata che emerge nell'edizione odierna de La Stampa. Si legge: "Ha riaperto i cancelli del Filadelfia e ora prova a riportare i tifosi anche allo stadio. Sì, perché il Grande Torino sarà un fattore quasi decisivo della corsa per l’Europa che stanno affrontando i granata. Il 12° uomo che potrà tornare a fare la differenza". I numeri, però, al momento, non sono incoraggianti. "Il Torino deve ancora convincere gran parte della sua gente, come testimoniano i 5.946 abbonati, il dato peggiore dell’era Cairo. E una media spettatori non in linea con una piazza dalle grandi tradizioni e potenzialità. Invece, con 17.893 presenze di media a partita lo stadio granata è il quintultimo della Serie A" scrive il quotidiano.