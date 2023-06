"Davide Vagnati ha chiesto all’Herta informazioni per Dodi Lukebakio" scrive La Stampa. Il giocatore classe 1997 è un'ala destra e il club sti sta muovendo per portarlo a Torino: "Ora costa 7/8 milioni. Su di lui c’è la fila, vista l’occasione. In prima fila l’Inter, oltre al Toro si è messo in scia anche il Bologna: sembra la volta buona per vedere in Italia un profilo che l’anno scorso piaceva alla Salernitana" riporta il quotidiano.