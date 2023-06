La Stampa: “Toro, Popa guanti del futuro”

C'è 'interesse per Mihai Maximilian Popa. L'ultimo acquisto del Torino è un portiere classe 2000' dal futuro promettente. Un affare di prospettiva per assicurare un avvenire "blindato" alla porta granata. E intanto dalla Romania arriva la benedizione del preparatore dei portieri della Dinamo Bucarest Alessandro Caparco. E' stato lui a crescerlo e alla Stampa ha rilasciato delle dichiarazioni: "Conosco benissimo Popa perché tre anni fa lo volevo portare al Voluntari dove allenavo i portieri. Io sono andato via, ma sono contento che la società lo abbia preso dall’Astra Giurgiu dopo il fallimento. Il Toro è stato bravissimo a tesserarlo. Le sue qualità sono l’esplosività, l’istinto e pur essendo giovane ha già tre anni di esperienza nella massima serie romena che, pur non avendo il livello della A, è estremamente formativo".