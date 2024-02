La Stampa: “Toro quasi al completo, Juric soddisfatto”

Contro la Salernitana mancherà un elemento chiave come Alessandro Buongiorno, ma Ivan Juric può sorridere. Il mercato ha portato nuove soluzioni a cui il tecnico potrà affidarsi e per cui h mostrato anche soddisfazione Ora la squadra è quasi al completo. "L’ora delle scelte. Ivan Juric prova a consolarsi dell’assenza di Buongiorno con una squadra in salute e tre novità del mercato subito spendibili. Il risultato è un Torino quasi al completo quello che contro la Salernitana vuole continuare a legittimare la legge di casa per recuperare posizioni nella corsa per l’Europa: tredici punti nelle ultime cinque partite. Recupera gli assenti della volta prima e anche chi si era infortunato contro il Cagliari".