La Stampa: “Toro, riavviata la pratica Praet”

Dennis Praet ha chiesto la cessione e il Toro si è fatto di nuovo avanti. "Ad agosto ha offerto 8,5 milioni dopo aver fatto cadere i termini del riscatto a 15. Adesso possono bastarne meno di 8 per il cartellino di un classe 1994: lavora al prestito con obbligo di acquisto" scrive il quotidiano tra le sue pagine. Con il Belgio, Praet è stato impiegato anche come regista e Juric aveva intenzione anche di adattarlo davanti alla difesa: con Ricci e Linetty infortunati e Lukic che potrebbe partire, Praet potrebbe tornare molto utile ad Ivan Juric. Il Torino proverà a riportarlo sotto la Mole in questa sessione di mercato di gennaio.