La Stampa: “Toro, rincorsa al veleno”

"Oltre il Lecce c’è una zona Europa mai così viva - scrive La Stampa nell'edizione odierna - Il Toro riprende la corsa all’ultima chiamata, o quasi: il primo tempo contro i salentini aveva spento luce e ambizioni, la seconda parte del duello del Grande Torino restituisce ai granata le credenziali per sognare perché il sesto posto è a due punti e la continuità di risultati a oggi è un punto di forza". Conclude il quotidiano: "Il Toro corre sulle ali di un ragazzo, Bellanova, sempre più al centro del mondo granata. Il Pendolino di Rho sgasa a suo piacimento, prova la conclusione appena può e se trova lo spiraglio va a segno: l’1-0 dentro a una montagna di difficoltà è il giusto premio a un’altra gara con la lode. Se Bellanova vola, Zapata raccoglie seppur senza rubare l’occhio: il colombiano fa a spallate come capita spesso e sale in quota per chiudere i conti quando la sfida sta per entrare nella parentesi finale".