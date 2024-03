La Stampa: “Toro, rincorsa all’Europa”

Il Torino domani sarà impegnato nello scontro diretto per l'Europa con il Monza. Ai granata però servono i gol di Tonny Sanabria che in questa stagione dal punto di vista realizzativo non ha fatto bene come nella scorsa stagione: "A differenza della passata stagione, a mancare al Torino sono proprio i gol del sudamericano. Di questi tempi un anno fa aveva già il doppio reti in banca (8) che pesavano molto a bilancio permettendo a Juric di restare aggrappato al sogno (e ci sarebbe restato fino a pochi metri dal traguardo). Un rimpianto, visto che con uno Zapata di nuovo in forma ai granata basterebbe poco per irrobustire la classifica" si legge tra le pagine del quotidiano.