La Stampa: “Toro, Sanabria ha sei partite per restare un cardine granata”

Il Torino deve ritrovare Antonio Sanabria: in queste prime dodici giornate l'attaccante paraguaiano ha avuto molti alti e bassi, ma ora - con il passaggio definitivo al 3-5-2 - Tonny troverà sicuramente più spazio. "Qual è il vero Sanabria, lo sveleranno le 6 sfide che rimangono per chiudere l’anno: dopo l’appuntamento al Dall’Ara, Atalanta, Frosinone, Empoli, Udinese e Fiorentina. Un concentrato di prove che riguarderà molto da vicino l’ex del Betis Siviglia, che arriva nel gennaio del 2021 e si presenta con 5 gol nelle prime 7 partite, compresa una doppietta nel derby. E adesso ha un mese per dare segnali e riprendersi il Torino" scrive il quotidiano.