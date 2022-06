La Stampa: “Toro, scelto Solet per il dopo Bremer: la richiesta è di 12 milioni”

Un difensore all'altezza di Bremer, che possa sostituirlo la prossima stagione: Davide Vagnati ci sta pensando, e il nome di Solet è il primo sulla lista. Giocatore del Salisburgo, ora il Torino cerca di portarlo con sè in granata: per vari problemi muscolari al ginocchio, la sua carriera non è decollata, e il campionato austriaco è stato per lui un trampolino di rilancio. "Il Torino ha individuato Solet per il dopo Bremer. L’ha seguito, con discrezione, per tutta la stagione - scrive La Stampa - e poi ha indirizzato con forza su di lui le sue preferenze. Piace molto a Vagnati e piace molto anche a Juric questo nuovo profilo del 2000 che anche per caratteristiche tecniche ricorda il brasiliano. [...] Il Torino, tramite gli agenti del calciatore, è volato in Austria per provare a chiudere la trattativa. Con il giocatore infatti c’è già l’accordo, ma resta da trovare l’intesa con il patron Red Bull. Il Toro non vorrebbe spendere più di 10 milioni, la richiesta è di oltre 12. A questo punto si tratta ad oltranza".