La Stampa: “Toro, Schuurs un’incognita: si pensa a Becao per sostituirlo”

Perr Schuurs potrebbe salutare il Torino: il giocatore ex Ajax sta ricevendo parecchie offerte, e Ivan Juric - che per il momento l'ha convocato per il ritiro al Filadelfia e a Pinzolo - non ha la sicurezza di poter contare su di lui anche per la prossima stagione, vedendo così lo stesso finale di Bremer. La società granata, però, si è portata avanti e ha già pensato ad un possibile sostituto dell'olandese: si tratta di Becao, conteso però con l'Atalanta. "Giocatore al culmine della sua maturazione (ha 27 anni) e reduce da 4 anni di fila giocati in Serie A con l’Udinese. Un rinforzo subito pronto all’uso, anche se caro nonostante la scadenza del contratto nel 2024. Vuole 12 milioni la bottega della famiglia Pozzo, un prezzo destinato a scendere, non sotto i 10. Becao sogna la Premier, ma il suo futuro sarà probabilmente ancora in Italia. Il Torino, che lo valuta 8 milioni, l’ha chiesto ufficialmente e lo stesso ha fatto l’Atalanta", scrive La Stampa. Due club, che sono in trattativa anche per Miranchuk.