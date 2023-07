La Stampa: “Toro scoperto tra i pali: Milinkovic ko, riserve acerbe”

Nell'edizione odierna de La Stampa il focus è sui portieri. "Due sono in prova, uno cerca squadra: e il mercato torna di moda" scrive il quotidiano, riferendosi al problema legato all'infortunio di Vanja, una distrazione di basso grado al bicipite femorale della gamba sinistra. "Il ruolo di vice oggi se lo contendono i giovani Gemello e Popa, ma nessuno dei due ha finora afferrato in pieno l’occasione - prosegue La Stampa - Il primo, proveniente dal settore giovanile, è nel giro da un paio d’anni, ma di fatto ha giocato appena una partita (4-0 alla Fiorentina nel 2022). Il secondo è una scommessa arrivata dal Voluntari senza spendere un euro. Il nuovo preparatore dei portieri Cataldi in Trentino li ha messi alla frusta con lezioni extra per cercare più informazioni possibili, ma finora si è capito solo che l’ex del vivaio è davanti al romeno".