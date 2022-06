La Stampa: “Toro, senza Belotti cambia l’attacco. Sanabria deve sgomitare”

Con un Belotti vicino all'addio definitivo al Torino, nell'attacco granata è lotta per la titolarità. Sanabria, Pellegri, e forse Dovbyk, scalpitano infatti per prendere il posto del Gallo, ma solo dal ritiro in Austria si inizieranno a capire quali sono le gerarchie. Questa la situazione secondo La Stampa: "Senza Belotti, Juric ripartirà quasi da zero nel ritiro in Austria, almeno nelle scelte di partenza. Una sfida nella sfida che vede già un paio di nomi pronti a raccoglierla. Il primo è Pellegri, che il club di Cairo ha deciso di riscattare dal Monaco e che e con i granata firmerà un contratto di 4 anni ad 1 milione a stagione con opzione per il quinto. Il secondo è Sanabria, che a 26 anni deve indirizzare una carriera promettente, ma mai esplosa completamente, mentre l'ultimo è Dovbyk , punta di 24 anni del Dnipro che il direttore sportivo Vagnati sta trattando da tempo e che presto potrebbe arrivare".