La Stampa: “Toro sgonfiato. Squadra contestata fino a tarda notte”

"Nemmeno il tempo di riflettere su cosa di buono aveva portato in dote il successo di Lecce e il Toro si trova, di nuovo, con le ruote sgonfie" scrive La Stampa nell'edizione odierna. Prosegue il quotidiano: "Il clima attorno alla squadra, adesso, si è fatto pesante con la dura contestazione dei tifosi fino a tarda notte. Perdere con il Frosinone non è reato, farlo senza mettere in gioco il cuore sì: non sono ammissibili, a certi livelli, distrazioni o leggerezze come quelle viste contro i ragazzi di Di Francesco. Rialzarsi, ora, appare un’impresa".