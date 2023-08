La Stampa: “Toro, si cerca la formula per Barrow”

Il Torino resta in contatto con il Bologna per Barrow: "Toro-Barrow, si cerca la formula. Juric vuole il jolly d'attacco" si legge sull'edizione odierna de La Stampa. E poi ancora: "Il ritorno di Praet resta un'opzione, prima servirà cedere Verdi al Como e Seck al Frosinone. L'Arsenal punta un centrale di difesa e pensa a Schuurs come soluzione" viene riportato sul quotidiano. Questi gli aggiornamenti di mercato in casa Toro che si leggono sulle pagine dell'edizione odierna de La Stampa.