La Stampa: “Toro, sprint per Ilic”

Il Torino non ha ancora perso le speranze di portare Ivan Ilic alla corte del tecnico Ivan Juric, come si può leggere sulle pagine odierne de La Stampa: "È difficile mangiarsi una promessa davanti a chi ti ha scoperto, ma il potere dei soldi e delle ambizioni nel calcio, e non solo, spesso ribalta scenari sicuri. Però resiste l’ultima frontiera che tiene aperta la strada di Ilic verso Torino: è ancora in partita il club di Cairo per strappare, a questo punto, il gioiellino del Verona all’Olympique di Marsiglia. Sarà una volata che si concluderà oggi e che vede i francesi ancora davanti grazie alla super offerta al club di Setti e al richiamo Champions per il giocatore. Ma il Torino è aggrappato con le unghie e con i denti al suo obiettivo. Juric, che sul campo ha sempre battuto Tudor l’amico di una vita, non ha ancora perso la speranza di farlo anche sul terreno del mercato".