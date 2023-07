La Stampa: “Toro, squadra incompleta: a Juric serve Vlasic, si lavora”

Oggi, il Torino di Ivan Juric affronterà il secondo e ultimo test sul campo di Pinzolo: l’amichevole contro il Modena, rappresenta un’opportunità per i giovani della squadra e per i neo acquisti, ma servirà anche a Ivan Juric per capire quali sono ancora i reparti su cui bisogna intervenire. Primo tra tutti, la trequarti: Vlasic ancora non è stato riscattato e per il tecnico granata sarebbe una pedina fondamentale. “Vlasic è diventato un piccolo caso - scrive La Stampa - si allena a Londra, per il West Ham non fa parte del progetto, per il Toro non vale più di nove milioni con gli inglesi che ne chiedono quattro in più”. Serve incrementare anche gli esterni: con l’arrivo di Bellanova c’è stato un sospiro di sollievo, ma Singo e Vojvoda potrebbero essere in partenza, e lascerebbero un ulteriore vuoto nella squadra.