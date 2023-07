La Stampa: “Toro, un tesoretto a Pinzolo: Schuurs e Singo con le valigie in mano”

"A Pinzolo con il tesoretto - scrive La Stampa nell'edizione odierna - Sono Schuurs e Singo sulla pista delle uscite, mentre Ricci e Sanabria, tentati dalla Lazio, resteranno, a meno di offerte davvero irrinunciabili". Prosegue il quotidiano: "I difensori possono sbloccare il mercato anche questa volta e proseguire la tradizione di plusvalenze milionarie arrivate da quel reparto negli anni della presidenza Cairo, da Ogbonna in avanti. Insieme valgono oltre 50 milioni". Al momento le offerte giuste però non sono arrivate. Per Schuurs il Toro ha chiesto 40 milioni senza sconti, al momento il Crystal Palace non è andato oltre i 15. Per quanto riguarda Singo, conclude il quotidiano: "Piace al Milan, non alle cifre dei granata: che chiedono oltre 12 milioni, ma sono consapevoli che tra un anno possono perderlo senza guadagnarci nulla".