La Stampa: “Toro, una pausa preziosa per recuperare gli infortunati”

Il Torino deve sfruttare al meglio questi ultimi giorni senza partite ufficiali e prima della ripartenza del campionato per recuperare i giocatori infortunati. A tal proposito, si è espressa così La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano: "La ripresa al Filadelfia è servita per fare il punto della situazione, a partire proprio da un centrocampo che negli ultimi giorni di ritiro in Spagna ha registrato un nuovo intoppo per Ricci. Per lui solo un affaticamento: dovrebbe bastare un menù alternativo di allenamenti nei prossimi giorni. Linetty, invece, si è fatto male prima di partire per il ritiro e nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovi controlli per capire la possibilità di un recupero in vista del Verona. Per Singo e Aina, infine, è corsa contro il tempo. L’unico che può tornare a breve è l’ivoriano, anche se si è infortunato dopo, ad inizio dicembre ha subito una lesione al bicipite femorale destro. Ci vorrà invece più pazienza per rivedere il nigeriano, fermo dal 26 ottobre a causa di una lesione muscolare alla gamba sinistra che ha interessato anche i tendini. Dovrà stare fermo ancora per un mese".