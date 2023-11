La Stampa: “Toro, Zapata fisicamente è devastante”

L'arrivo di Zapata al Torino è stato ben visto dall'ambiente. Una prima punta forte fisicamente e proficua sotto porta al servizio di Juric. L'inizio non è stato facile, ma ora il colombiano si sta prendendo la squadra come dimostrato nelle ultime uscite. Nell'edizione di oggi della Stampa, il giornale piemontese ha intervistato il preparatore atletico personale del giocatore, Juri Ambrosini. "«Duvan può giocare altri 10 anni: è nato per fare sport, un mostro. E il gol arriverà presto». Le parole sono di chi, fin da quando l’attaccante è sbarcato all’Atalanta, è entrato più di tutti in sintonia con il suo mondo, e i suoi muscoli: il preparatore personale". Continua poi Juri Ambrosini: «Il suo gioco rispecchia la personalità, non è appariscente, ma dà grande sostanza. Difficilmente fa una rovesciata al 90’,ma per 89’ logora i difensori. All’Atalanta è stato il fulcro di tante vittorie anche senza segnare. Tatticamente è molto intelligente, è uno che analizza le partite».