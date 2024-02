La Stampa: “Tutti i problemi del Toro, Juric in discussione con l’Europa lontana”

Il quotidiano La Stampa questa mattina propone una serie di problematiche apparse evidenti nell'ultimo periodo in casa Torino e che hanno fatto perdere molti punti alla squadra allenata da Ivan Juric. I granata hanno infatti vinto soltanto una delle ultime cinque partite in Serie A e attualmente sono 5 i punti che separano la squadra dal settimo posto, quello utile per una qualificazione in Conference League. Juric aveva già spiegato come l'ottenimento di un posto in Europa sia una condizione necessaria per la sua permanenza anche l'anno prossimo ma ci sono alcune problemi che affliggono il Toro. Come analizzato dal quotidiano piemontese, la mancanza di certezze che offre Vanja Milinkovic Savic sta costando diversi punti alla squadra e anche alcune gestioni che vengono fatte di giovani come Sazonov risultano incomprensibili. Ma altri grattacapi per Juric sono quelli relativi al rendimento sottotono di Ilic e Sanabria. Il calendario ora mette il Torino di fronte a Fiorentina, Napoli e Udinese: saranno partite non semplici ma nelle quali servirà rifare dei punti per ripartire dopo due sconfitte.