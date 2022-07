La Stampa: “Un segnale da Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Torino di Ivan Juric è ancora un cantiere aperto, ma contro il Trabzonspor i granata hanno dimostrato di essere ad un buon punto della preparazione dal punto di vista fisico. 3-0 è stato il risultato finale a favore dei ragazzi di Juric contro i campioni di Turchia: decisiva è stata la doppietta di Radonjic e la rete di Seck. "Il test amichevole di ieri - scrive il quotidiano - ha confermato quanto risaputo: questo Toro ha un’idea e per difenderla non usa mai mezze misure, e poco importa se di fronte c’è una squadra alle porte della prossima Champions. Juric è stato abile a trasformare un appuntamento spuntato in un altro piccolo, ma significativo, passo avanti".