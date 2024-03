La Stampa: “Una difesa azzurra con i pilastri granata”

Buongiorno e Bellanova - grazie alle belle prestazioni in maglia granata - sono stati convocati dal CT azzurro Luciano Spalletti per gli impegni negli Stati Uniti con l'obiettivo di risultare tra i convocati per gli Europei in programma questa estate: "Buongiorno ha tutti e due i piedi dentro l’Europeo, Bellanova può sparigliare le carte ora che la selezione verso i 23 che andranno in Germania entra nel vivo" si legge tra le pagine del quotidiano.