La Stampa: “Vagnati cerca un possibile sostituto di Schuurs”

"Un viaggio di lavoro con destinazione difesa: Turchia. Davide Vagnati si è già tuffato nelle fatiche del prossimo calciomercato che per il Torino rischia di diventare un tour de force tra calciatori a fine contratto, quelli che andranno in scadenza e quelli che se ne possono andare per esigenze di bilancio - si legge su La Stampa - . Oggi l’attenzione è tutta, o quasi, rivolta ai movimenti attorno alla retroguardia che perderà Djidji arrivato a fine corsa in granata. E rischia di dover salutare anche Schuurs, l’olandese acquistato la scorsa estate dall’Ajax per 13 milioni e già pronto a partire in caso di offerte da far girare la testa, comunque superiori ai 30/40 milioni. Il Newcastle è solo l’ultima delle pretendenti di una lista fornita, ma il Torino non starà a guardare, come successo la scorsa estate per Bremer. Si sta muovendo in anticipo e, con il suo direttore generale, è sbarcato ad Istanbul per un giro di partite da visionare nel massimo campionato turco: Rayyan Baniya, un profilo che il Torino segue da tempo e che adesso ha deciso di vedere dal vivo".