La Stampa: “Vagnati in missione a Londra. In agenda Vlasic e Praet”

Dopo Qatar e Spagna, Vagnati è stato negli ultimi giorni anche in Inghilterra. Secondo La Stampa, due sono i suoi obiettivi principali e riguardano Vlasic e Praet. Queste le parole a tal proposito nell'edizione odierna del quotidiano: "Vagnati adesso ha fretta di riscattare il croato Vlasic. Il riscatto dal West Ham costa 15 milioni e sebbene il Torino abbia la precedenza, non può stare tranquillo. Così l’obiettivo è rassicurare i suoi proprietari e assicurarselo in anticipo, per non rischiare pericolose aste che nel recente passato non hanno portato bene, come per Praet, il quale può tornare con sei mesi di ritardo, visto che nel frattempo il suo cartellino si è deprezzato. La missione di Vagnati in Inghilterra è servita anche per ribadire al Leicester la voglia di riprenderselo, soprattutto se Lukic andasse via".