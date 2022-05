La Stampa: “Verdi rinasce alla Salernitana. E ora il Toro…”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Con la Salernitana sembra esser tornato il vero Simone Verdi, quello che il Torino acquistò dal Napoli due anni fa. Con la squadra campana Verdi ha segnato nelle ultime 15 partite più gol di quanti prodotti in 73 giornate con il Torino: 5 a 4.Grazie a Verdi il club campano ha trovato i gol per l’incredibile rimonta: secondo per marcature, da quando è arrivato, dietro ad un’altra vecchia conoscenza granata, Bonazzoli con 6 reti. "Certi amori ritornano, chissà cosa ci riserverà il futuro" ha scritto sul suo profilo Instagram Verdi. Intanto, dopo le vacanze, l'ex Napoli dovrà di nuovo fare i conti, almeno inizialmente, con il Toro. Il primo luglio al Filadelfia potrebbe esserci anche lui visto che ha ancora un anno di contratto" scrive il quotidiano.