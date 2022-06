La Stampa: “Vicario dopo Cragno e Meret: il Toro partecipa all’asta”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Una delle priorità del Torino in vista della sessione di mercato estiva è il ruolo del portiere: secondo quanto riportato dal quotidiano, Davide Vagnati è sulle tracce di Vicario. "Costa più di 10 milioni - scrive La Stampa -, su di lui ci sono anche il Napoli e la Lazio, mentre la Fiorentina dopo un iniziale approccio pare aver virato forte su Gollini". Ma non solo Vicario, i granata seguono da tempo anche Meret (che potrebbe lasciare il Napoli) e Cragno (uno dei tanti che non seguiranno il Cagliari in Serie B).