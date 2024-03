La Stampa: “Vlasic fermo a 2 gol. Serve la sua fantasia per rilanciare il Toro”

Nell'edizione odierna de La Stampa troviamo un articolo su Vlasic e sul momento che sta attraversando: "Juric cerca la miglior versione del croato tra Udinese, Monza ed Empoli. I progressi tanto attesi latitano: il cambio di ruolo non è bastato. I conti finora non tornano tra il Toro e Vlasic. Sembrava un'unione esplosiva di quelle pronte a mettere le ali ad entrambi. Invece entrambi, a oltre due terzi della seconda stagione insieme, sono ancora piantati a terra. Si stanno cercando ma non si sono ancora capiti del tutto. Il cambio di modulo e ruolo che in teoria avrebbe dovuto aiutare Vlasic a liberare la fantasia e a migliore il suo apporto offensivo, probabilmente non l'ha avvantaggiato quanto si pensava"