La Stampa: “Vlasic fuori, dubbio Ricci. Il derby del Toro è una corsa ad ostacoli”

Il quotidiano La Stampa questa mattina fa il punto della situazione in casa Torino in vista del derby contro la Juventus. L'ultima nota dolente per l'allenatore granata Ivan Juric è che dovrà infatti fare a meno di Ronaldo Vieira per alcune settimane a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro. Non si tratta però dell'unica assenza tra le fila del Toro dal momento che rischiano di essere assenti anche Vlasic, Ilic e Ricci. Il trequartista croato si è fermato prima del match contro la Cremonese e a causa di un problema muscolare dovrà stare fuori anche martedì sera per la stracittadina. Il mediano serbo va invece gestito per un infortunio subito ad inizio stagione con la maglia della Nazionale, per tale ragione rimane in dubbio la sua presenza contro la Juve e sta svolgendo un lavoro differenziato. Infine il regista ex Empoli punta alla convocazione ma vederlo con una maglia da titolare nel derby è un'illusione sebbene il recupero dall'infortunio stia procedendo bene con i tempi di recupero che stanno venendo bruciati.