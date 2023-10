La Stampa: “Vlasic, paura svanita. Ora deve riprendersi un po’ di luce nel Toro”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Gli esami a cui si è sottoposto Vlasic in seguito al trauma alla nuca che gli ha fatto saltare la gara con il Lecce han dato esito negativo: il trequartista dunque ieri è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà disposizione di Ivan Juric per la gara con il Frosinone in programma giovedì 2 novembre allo stadio Olimpico Grande Torino. "Juric deve trovargli una nuova collocazione nella squadra che con il