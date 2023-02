La Stampa: “Vlasic si è spento, il Toro rallenta sull’ipotesi riscatto”

Il quotidiano La Stampa analizza le recenti prestazioni di Nikola Vlasic che nelle ultime partite sembra essere in calo rispetto ad inizio stagione. Il croato sta facendo mancare il suo apporto soprattutto in zona gol dato che l'ultima rete segnata è arrivata il 9 novembre contro la Sampdoria. A Firenze ha dato un segnale di riscatto fornendo l'assist per Karamoh ma ha anche sciupato una buona occasione ad inizio ripresa calciando debole e centralmente verso la porta di Terracciano. Il Toro è alla ricerca del miglior Vlasic per tenere vivi i sogni Europa e ragiona anche sull'eventuale riscatto. Per far suo il cartellino del croato i granata dovrebbero sborsare 15 milioni nelle casse del West Ham.