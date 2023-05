La Stampa: “Volata per l’ottavo posto: il Toro ci crede, ma in pole c’è il Monza”

Il Torino continua la corsa per l'ottavo posto, che si è complicata ma è ancora aperta. Analizza questo dato La Stampa nell'edizione odierna affermando: "C'è una squadra che prova a staccarsi, il Monza, che con la vittoria al Mapei Stadium guadagna 2 lunghezze sulle concorrenti. Un’altra rientrata all’ultimo momento, il Bologna, che sbanca con un sonoro 5-1 lo stadio Zini di Cremona e così riacciuffa proprio i granata e Fiorentina. E due che abbandonano la gara, l’Udinese e il Sassuolo. Il Torino spera possano essere 180’ palpitanti, gli ultimi delcampionato". Del gruppetto in ballo la Fiorentina è quella che dispone di più accessi per l'Europa viste le due finali ancora da giocare, il Torino affronterà invece Spezia e Inter. Conclude il quotidiano: "Juric spera di non dover recriminare per le tante occasioni sciupate nel 2023 con le ultime della classifica. Anche se poi, alla fine, la differenza rischia di essere il rigore, sacrosanto, non rilevato da Zufferli contro ilMonza".