La Stampa: “Zapata e Sanabria, Juric li assolve”

"Juric li assolve, i numeri no: esperimento rimandato - si legge su La Stampa - . A caccia di nuove strade per alzare il livello, contro la Lazio l’allenatore del Torino ha lanciato dal primo minuto Zapata e Sanabria dopo aver sempre negato la possibilità di farlo. Se l’intenzione, però, era quella di provare a sfruttare l’inizio balbettante della

squadra di Sarri, il risultato è stato l’opposto: ad incartarsi sono stati i suoi. È finita come due campionati fa a Firenze, ma non bisognerà aspettare altri 760 giorni per vedere ancora i granata con la doppia punta, anche se contro il Verona è probabile il ritorno all’antico. La pericolosità è rimasta nelle intenzioni, visto che il Torino più offensivo dell’anno ha realizzato meno tiri di tutte le altre versioni: 7".