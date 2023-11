La Stampa:”Il Toro in trasferta gioca meglio e segna”

Match fondamentale per il Torino. La trasferta contro il Bologna dirà molto sulla squadra di Juric e sulle ambizioni. La terra bolognese spesso è risultata indigesta per i granata, ma c'è un elemento che suscita buone sensazioni. Il Torino infatti ha conquistato sette punti in trasferta e su questo aspetto ragiona la Stampa: "Che squadra ritroverà l’allenatore, manca poco per scoprirlo. L’aveva lasciata dopo la miglior prova del campionato all’U Power Stadium, nonostante il pareggio strettissimo. La ritroverà ancora lontano da casa e non è che sia per forza uno svantaggio di questi tempi per i granata. Anzi. Il fattore esterno nell’ultimo campionato ha fatto clamorosamente la differenza sul cammino del Torino, alla fine la terza forza per rendimento dopo Napoli e Lazio, con le stesse vittorie dell’Inter (9)".