La Stampa: “Toro su Veliz e manca ancora l’interprete a sinistra”

Dalla lite con Vagnati ai selfie con i tifosi a Pinzolo, unico tecnico di A in silenzio, cerca il Toro migliore - parla così di Juric La Stampa di oggi - Un anno dopo Juric sorride e firma autografi, un anno fa contro il direttore sportivo granata Vagnati in un faccia a faccia con tanto di spinte e minacce. Il 27 luglio 2022 il Toro non c'era, aveva perso ben 8 giocatori. Oggi, dodici mesi dopo, il Toro c'è ed è più ricco con l'arrivo di Bellanova e Tameze. Manca ancora una fascia da assegnare però e non è quella da capitano, mancano interpreti a sinistra, le idee sono Maouassa e Mazzocchi. Non solo la fascia sinistra, il mercato del Toro è una partita a tutto campo: ai granata piace il giovane talento del Rosario Central, Alejo Veliz, su di lui c'è anche il Milan. Vagnati ha intavolato un'offerta da 6 milioni di euro, ma il club sudamericano ne chiede 10".