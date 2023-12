Torino, secondo incrocio stagionale con Fabbri: gli ultimi precedenti

I precedenti con Fabbri in direzione di gara

Redazione Toro News

Sarà Michael Fabbri a dirigere Torino-Udinese. Il fischietto della sezione di Ravenna ha già arbitrato il Torino in 16 occasioni in carriera e ha già incrociato il proprio cammino con quello granata in occasione di Lazio-Torino di fine settembre. Il bilancio complessivo è positivo: 5 vittorie per il Toro, 7 pareggi e 5 sconfitte con Fabbri alla direzione di gara.

Torino-Udinese, arbitra Fabbri: l'ultimo precedente — Come anticipato, è la seconda stagionale per il Torino con Fabbri dopo la gara con la Lazio all'Olimpico di Roma, persa dai granata per 2-0. In quell'occasione Fabbri aveva fatto discutere per la gestione del finale di partita. Nello specifico aveva fatto mormorare (oltre al controllo Var per possibile rosso a Radonjic, su fallo non visto dal direttore di gara ma poi non passibile di espulsione) il rigore assegnato al Toro per tocco di Hysaj col braccio da posizione ravvicinata su tiro di Radonjic. Fabbri assegna il penalty ma viene richiamato al Var perché il braccio dell'albanese è molto vicino al corpo, non assume posizioni innaturali. Dopo il check Fabbri cambia idea e non assegna il rigore, decisione corretta arrivata però con l'intervento del Var.

Torino, gli ultimi precedenti con Fabbri — Nella scorsa stagione invece il Toro ha incrociato Fabbri in occasione dell'ultima di campionato contro l'Inter, persa per 1-0 dai granata di Juric che dissero addio così all'ottavo posto. Fabbri in quell'occasione non convinse a pieno nella gestione di alcuni falli da una parte e dall'altra, tra cui il contatto Ilic-Brozovic che avrebbe dovuto premiare i granata con una punizione dal limite. Per tornare a una vittoria del Torino con Fabbri bisogna risalire invece alla stagione 2021-2022. Torino-Verona, il fischietto della sezione di Ravenna gestisce l'incontro bene se non per un episodio solare che ne avrebbe pregiudicato l'operato se non fosse stato per il Var: minuto 22', Magnani contro Sanabria, il difensore veronese finisce a terra goffamente a pochi passi dall'area di rigore e butta giù l'attaccante granata aggrappandosi vistosamente al pantaloncino. Fabbri sbaglia a non estrarre un rosso solare, Ghersini al Var lo corregge e alla fine il rosso arriva.

