Tuttosport: “Milan + Var: sono lacrime Toro”

"A San Siro si presenta un Milan lucido, determinato e cattivo, e quando un Toro che continua a faticare da matti a rendersi pericoloso e che in aggiunta perde per infortunio Sanabria prova comunque a rimetterla in sesto, ecco che a lanciare i rossoneri ci si mettono gli errori di Mariani e dei varisti. Il Toro non subiva un gol in trasferta dal 3 aprile (a Reggio Emilia col Sassuolo, acuto di Pinamonti), e si presenta a Milano reduce dai 6 risultati utili consecutivi in trasferta del passato campionato (5 successi senza incassare reti e un pari): a occuparsi di rompere l’incantesimo è Pulisic al termine di una azione a ritmo di Blues". Così Tuttosport sulla Caporetto di San Siro del Torino di ieri sera. I granata devono cambiare rotta: "Ai granata - spenti come la luce che a inizio ripresa mette quasi al buio lo stadio - serve un centravanti, per puntare ai tre punti nella prossima gara interna contro il Genoa. Al Milan invece toccherà continuare sulla brillante strada intrapresa fin qui".