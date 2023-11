Tuttosport: “Toro, più verticalità e più vittorie”

Nell'edizione odierna Tuttosport fa un'analisi relativa al passaggio al 3-5-2 e un confronto con i numeri raccolti con il 3-4-2-1. "Meno possesso palla: ma solo di un punto percentuale, una sciocchezza, 54% contro 55%. Per il resto? Tiri generali: 21 a 8, quasi tre volte tanto. Tiri nello specchio della porta: 9 a 2, più di 4 volte tanto. Tiri in porta da palla inattiva (angoli, punizioni): 3 a 0. Tiri in porta da dentro l’area: 7 a 2. Occasioni concrete da gol: 18 a 7, più del doppio". Il quotidiano prosegue analizzando la costruzione del gioco offensivo: "Passaggi chiave, ovvero determinanti per produrre una superiorità numerica o un pericolo potenziale: 16 a 7. Cross tentati, addirittura 20 a 6. Cross azzeccati, 11 a 3. Per non parlare dei passaggi riusciti a tutto campo: 378 a 307. Percentuale di passaggi andati a buon fine: l’82% contro il 74%. Passaggi riusciti nella trequarti avversaria: 83 a 60".