Tuttosport: “A centrocampo Vagnati sonda il terreno per Makengo”

Emirhan Ilkhan dovrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Torino, ma il giovane centrocampista turco non può bastare per completare un reparto importante come la mediana. Per questo il Torino nelle ultime ore starebbe sondando il terreno con l'Udinese per Makengo, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Saltiamo di palo in frasca per raccontarne un’altra. E qui si passa a centrocampo. In attesa dell’ingaggio ufficiale del talentuoso 18enne turco Emirhan Ilkhan, che comunque nelle gerarchie partirebbe al 4° posto dietro a Sasa Lukic, Samuele Ricci e Karol Linetty (per il quale Davide Vagnati è disposto ad ascoltare offerte, nel caso; intanto sta trattando l’uscita di Jacopo Segre in direzione Cagliari), dal Torino è partita una richiesta formale all’Udinese con nel mirino Jean-Victor Makengo, 24 anni, francese, sotto contratto sino al 2025, eclettico centrocampista centrale (mediano o mezzala), acquistato dai friulani via Nizza due anni fa per 3 milioni e mezzo. Ora ne vale più di 10: 33 presenze di cui 26 da titolare e un gol nell’ultimo campionato, in crescendo di rendimento".