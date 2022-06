Tuttosport: “Accordo Juve-Fiorentina per Mandragora ma lui vuole il Toro”

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul calciomercato e anche sulla vicenda legata al futuro di Rolando Mandragora. Il centrocampista napoletano è tornato alla Juventus in seguito al mancato riscatto da parte del Toro e ora è in attesa di scoprire il suo futuro. I bianconeri hanno raggiunto un accordo con la Fiorentina per il passaggio di Mandragora in viola. Manca ancora però l'intesa con il giocatore che preferirebbe continuare a giocare con il Toro e per questo sta aspettando una mossa da parte della dirigenza granata, dando quindi a Cairo e Vagnati la precedenza sulla Fiorentina.