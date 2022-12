Tuttosport: “Altra pista in attacco, il Toro va su Cheddira”

Con i dubbi su Sanabria ancora da sciogliere, il Torino esamina altri profili per l'attacco, e l'ultimo nome sul taccuino è quello di Walid Cheddira, come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport: "Da un retroscena all’altro. Ora spunta infatti un nome nuovo che Juric aveva inserito nella sua lista ancor prima che cominciasse il Mondiale: si tratta di Walid Cheddira, 24 anni, attaccante del Bari, marocchino con passaporto italiano, capocannoniere della Serie B con 9 reti in 12 partite, più 5 assist gol. Non solo: anche 5 reti in Coppa Italia in 3 partite".