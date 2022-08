Tuttosport: “Altro rialzo per Schuurs dell’Ajax (13 milioni)”

Nell'edizione odierna di Tuttosport interviene Eraldo Pecci, ex giocatore granata campione d'Italia nel 1976, per commentare l'inizio di stagione: "La base è buona, come ha certificato l'ultimo campionato. Anche se si è perso qualcosa per strada, tra una cosa e l'altra: un addio come quello di Bremer, alla luce delle cifre che hanno sancito la partenza del brasiliano, è pressoché inevitabile. [...]. Premetto che Ivan mi sta simpatico e lo reputo anche molto bravo, ma il Torino ha bisogno di buoni giocatori prima che di buoni allenatori. Vale per tutte le squadre, dal mio punto di vista. Juric garantisce la sua impronta, certo, ma alla fine si presenta davanti ai microfoni a chiedere gli innesti giusti". Il Torino rilancia per il difensore dell'Ajax Schuurs e passa dall'offerta di 9 milioni più 3 di bonus a 10 più 3 di bonus: "Questa, infatti, è la scelta prioritaria di Juric e prima di dirottare su altri obiettivi, tra l’altro ben delineati, Davide Vagnati cercherà di accontentare l’allenatore. Il lieve rialzo è stato fatto pervenire al club olandese con una sottolineatura: ultima offerta, dopodiché la società si ritirerà dalla trattativa per l’olandese. La risposta è attesa subito dopo Ferragosto".